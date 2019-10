Marquez, sarà duello con Yamaha e Suzuki

ROMA, 24 OTT - "Arriviamo da un grandissimo Gran premio. Una settimana fa in Giappone ho fatto una bellissima gara. L'obiettivo ovviamente è lottare per la vittoria anche qui". Marc Marquez, ancora fresco di conferma sul trono di campione del mondo della classe MotoGp, ha aperto la conferenza stampa dei piloti a Phillip Island, dove si corre domenica. "Questo è un circuito in cui ti devi trovare bene, con il massimo feeling della moto, altrimenti fatichi. Spero che il tempo regga, mi aspetto di duellare con le Yamaha e le Suzuki, che di solito qui vanno molto bene" ha aggiunto il pilota Honda.