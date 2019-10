Genoa: Motta allena senza tutor

GENOVA, 23 OTT - Contratto di un anno e mezzo per Thiago Motta che ha firmato sino al 30 giugno 2021 come nuovo tecnico del Genoa. L'ex centrocampista, che al momento sta seguendo il supercorso di Coverciano per l'abilitazione "Master Uefa Pro", potrà allenare senza bisogno di tutor in quanto la società ha già chiesto la deroga. "Lo staff? Avrà al suo fianco come collaboratore Roberto Murgita, oltre al preparatore atletico Pilati e al preparatore dei portieri Scarpi e un secondo collaboratore tecnico che sarà ufficializzato più avanti" ha spiegato l'a.d. Alessandro Zarbano.