Governo: fondo 1 mln atlete in maternità

ROMA, 23 OTT - Un fondo di un milione per il sostegno alla maternità delle atlete. La nuova misura, finanziata dall'Ufficio per lo sport del Governo, è stata presentata nella sala monumentale della presidenza del Consiglio. Sono state illustrate le opportunità offerte in tema di sostegno alla maternità delle sportive e le modalità di accesso ai contributi previsti per le future mamme in gravidanza durante l'attività agonistica. Ogni atleta di alto livello in maternità potrà accedere dietro domanda a un contributo di mille euro al mese per 10 mesi. Come annunciato dal vicecapo di Gabinetto del ministero dello Sport, Marco Salzano, entro febbraio il fondo sarà rivisto in base alle richieste e alle disponibilità della cassa statale, anche se la volontà dell'Esecutivo resta di confermarlo se non aumentarlo. "E' un segnale molto importante - spiega Salzano - che il Governo vuole dare alle mamme atlete". A rafforzare e veicolare la misura, uno spot promozionale: testimonial dello spot, la pallavolista azzurra Eleonora Lo Bianco.