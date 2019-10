Golf: a Tokyo 2020,McIlroy con l'Irlanda

ROMA, 23 OTT - La scelta è definitiva: Rory McIlroy rappresenterà l'Irlanda alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Niente Gran Bretagna, dunque, per il 30enne di Holywood (Irlanda del Nord), che ha sciolto le riserve proprio a poche ore dal debutto nello ZOZO Championship, torneo del PGA Tour che, per la prima volta, si gioca in Giappone. Da Chiba, il campione della FedEx Cup 2019 si è detto "entusiasta di partecipare ai Giochi e di definirsi un atleta olimpico. E' davvero bello essere qui, l'entusiasmo dei fan è contagioso. Non vedo l'ora di tornare qui nell'estate dell'anno prossimo per partecipare ali Giochi olimpici".