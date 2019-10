Tottenham 'studia' Rabiot

ROMA, 22 OTT - Eriksen in cambio di Rabiot. Anche se mancano ancora due mesi alla finestra invernale del mercato, i tabloid britannici già si lanciano nelle prime indiscrezioni che coinvolgono stavolta il francesino della Juventus, arrivato a Torino parametro zero lo scorso giugno ma finora integratosi poco negli schemi di Maurizio Sarri, che lo utilizza col contagocce. Così, secondo quanto pubblicato oggi dal Daily Mail, il Tottenham, protagonista di un pessimo avvio di stagione starebbe tenendo d'occhio la situazione dell'ex Psg, con l'obiettivo magari di portarlo a Londra a gennaio. Tra l'altro, gli Spurs potrebbero giocarsi la carta Eriksen, il fantasista danese in forza alla squadra di Pochettino ma che va in scadenza di contratto a giugno, senza alcuna voglia di rinnovarlo. Da qui le voci di un possibile scambio tra i due (ma su Eriksen ci sono anche altre big d'Europa), con gli eventuali conguagli economici tutti da definire.