Conte "domani nessuna finale,è una gara"

MILANO, 22 OTT - "Il Borussia Dortmund una finale per l'Inter? Parlare già di finale mi sembra esagerato. E' una partita importante, contro una squadra forte. Ma è una partita. Le finali arrivano dopo": lo dice Antonio Conte alla vigilia della sfida al Borussia Dortmund. I nerazzurri hanno un solo punto, guadagnato nel pari contro lo Slavia Praga. Sabato in campionato l'Inter ha vinto contro il Sassuolo ma rischiando molto nei minuti finali. "Non abbiamo avuto molto tempo per recuperare, abbiamo solo oggi per preparare la partita. Abbiamo visto molti video - spiega l'allenatore - lavorato su alcune situazioni. Non dobbiamo perdere palloni, perché abbiamo subito tre gol col Sassuolo in palle perse su fase di costruzione nostra. Il Borussia ha giocatori veloci e possono fare male in campo aperto".