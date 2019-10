Caso Griezmann: Barcellona paga 15 mln

ROMA, 22 OTT - Il Barcellona ha pagato 15 milioni all'Atletico Madrid per chiudere definitivamente la vertenza sul "caso Griezmann". Il club catalano, scrive "El Mundo", ha firmato un accordo riservato con il club madrileno "per evitare che mostri le e-mail in suo possesso che provano che il Barca trattò in maniera on lecita con il giocatore". Nell'ambito dell'accordo, l'Atletico si è però impegnato a dare ai blaugrana il diritto di prelazione su un gruppo di propri atleti in caso di cessione, tra i quali Saul e Gimenez della prima squadra.