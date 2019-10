Rugby: scuse arbitro per foto irridente

ROMA, 22 OTT - Niente semifinali del Mondiale per l'arbitro sudafricano Jaco Peyper, finito nel mirino dell' organismo di governo del rugby, World Rugby, per una foto ritenuta non appropriata finita sui social. Il direttore di gara che nell'incontro dei quarti tra Galles e Francia aveva espulso il francese Sebastien Vahaamahina per una gomitata ad un avversario Aaron Wainwright, è stato immortalato nel dopopartita al centro di un gruppo di tifosi del Galles mentre mima con loro il gesto della gomitata, in un evidente intento canzonatorio che ha sollevato molte polemiche in Francia. World Rugby ha aperto un'inchiesta per "stabilire i fatti" e ha sentito lo stesso Peyper, che si è scusato per il suo comportamento inappropriato. Così saranno il gallese Nigel Owens a dirigere Inghilterra-Nuova Zelanda e il francese Jerome Garces ad arbitrare Galles-Sud Africa, le semifinali in programma nel prossimo fine settimana.