Montella: "La Fiorentina squadra solida"

ROMA, 21 OTT - "Faccio un grosso in bocca al lupo a Dessena, so quanto si soffre, ma un guerriero come lui tornerà presto. Il ritardo? Ci è stato detto che prima di noi doveva arrivare il Brescia, poi siamo arrivati allo stadio troppo tardi e ogni squadra ha i propri tempi per preparare la partita. Per questo abbiamo chiesto un quarto d'ora in più. La sostituzione di Chiesa? E' stata una mia scelta". Così Vincenzo Montella, parlando a Sky Sport, dopo il pareggio senza gol sul campo del Brescia. "Dobbiamo lavorare e crescere nella fase terminale dell'azione - aggiunge l'allenatore della Fiorentina -. La squadra, comunque, mi è piaciuta, perché ha saputo aspettare il momento giusto, dimostrando di avere qualcosa in più sul piano fisico. Forse sono mancate un po' di precisione e di fortuna. Dobbiamo fare esperienza e stiamo costruendo anche il futuro di questa squadra. La Fiorentina è una formazione solida".