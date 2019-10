Pallone Oro, Koulibaly tra 30 nomination

ROMA, 21 OTT - Kalidou Koulibaly, difensore senegalese del Napoli, è la sorpresa nelle nomination per il Pallone d'Oro 2019, rivelate in serata dal giornale France Football, che ha ideato e organizza il trofeo. Koulibaly è il terzo calciatore di Serie A a figurare nella lista di fuoriclasse: assieme a lui ci sono gli juventini Cristiano Ronaldo e Matthijs de Ligt, che ha ricevuto la nomination anche come miglior Under 21 (Trofeo Kopa) con Moise Kean e altri otto. Non ci sono clamorose esclusioni nelle nomination: ci sono Leo Messi, Mbappé e mezzo Liverpool: da Alisson a Firmino, da Mané a Van Dijk a Salah. Fra i portieri c'è il meglio del mondo e non potevano mancare sia Handanovic che Szczesny. Fra le donne non ci sono italiane.