Giro d'Italia con Carapaz e forse Sagan

MILANO, 21 OTT - La maglia rosa uscente, l'ecuadoriano Richard Carapaz, e il tre volte campione del mondo, lo slovacco Peter Sagan, parteciperanno alla presentazione del percorso del Giro d'Italia 2020, in programma giovedì a Milano. Nonostante i programmi degli atleti vengano svelato più in là dalle squadre, la loro presenza suggerisce un interesse più che concreto a partecipare all'edizione numero 103 della Corsa Rosa. Carapaz, passato alla Ineos, potrebbe prendere parte al Giro con i gradi di co-capitano, assieme al gallese Geraint Thomas. Quella del campione uscente non è una novità assoluta, semmai una conferma. Sagan, invece, potrebbe per la prima volta partecipare alla corsa rosa che, secondo indiscrezioni, dovrebbe tornare a concludersi a Milano. Il Giro partirà in Ungheria il 9 maggio e dovrebbe concludersi il 31 maggio. Il primo approdo in Italia avverrà attraverso la Sicilia, regione che dovrebbe ospitare tre tappe.