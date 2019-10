Real Madrid: Zidane, rimarrei qui a vita

ROMA, 21 OTT - "Dipendesse da me vorrei restare per sempre nel Real Madrid, ma sappiamo qual è la mia situazione. Nel calcio si fa presto a dimenticare le cose fatte in passato, ma questo vale per me come per gli altri. In ogni caso, io continuerò a fare del mio meglio e a dare il massimo per questi colori, a cominciare da domani: siamo qui solo per vincere". Così Zinedine Zidane in conferenza stampa, alla vigilia della sfida di Champions a Istanbul contro il Galatasaray, parla del proprio futuro a breve e lungo termine. L'allenatore francese dei 'blancos', dopo l'ultima sconfitta nella Liga sabato sera a Palma di Maiorca contro i padroni di casa, è tornato in discussione. Su di lui c'è sempre l'ombra di José Mourinho, molto gradito al presidente Florentino Perez, ma non solo: anche quella di Massimiliano Allegri, accostato anche al Manchester United.