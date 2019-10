Champions: Sarri, Lokomotiv? sarà dura

TORINO, 21 OTT - La Lokomotiv "non ha un grandissimo nome, ma è una buona squadra, che sa fare grande densità difensiva ed è abile nel ribaltare le azioni. Per cui domani sarà dura, difficile". Così Maurizio Sarri, alla vigilia della partita di Champions contro la capolista del campionato russo. Sarri è pienamente fiducioso: "In percentuale stiamo concretizzando poco rispetto al gioco creato, - osserva il tecnico bianconero - ma la cosa mi sembra poco preoccupante: con i giocatori di qualità che abbiamo, miglioreremo il rapporto tra le occasioni costruite e i gol segnati".