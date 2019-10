Bertolini 'coming out Linari coraggioso'

ROMA, 21 OTT - "Elena Linari è stata brava e coraggiosa, perché è un punto di riferimento per le giovani e questo aiuta altri ragazzi e ragazze che stanno vivendo questa situazione e che magari hanno paura di esprimersi". Queste le parole della ct della nazionale femminile, Milena Bertolini, sul coming out di Elena Linari sulla propria omosessualità. "In Italia, purtroppo, il discorso dell'omosessualità e sul discorso di poter vivere liberamente il proprio amore, abbiamo ancora una mentalità arretrata - ha proseguito la Bertolini a margine della conferenza stampa, a Roma, nella quale è stato annunciato il rinnovo dell'accordo tra la Rai e la Figc sino ai Mondiali del 2022 - E' chiaro che l'abbinamento omosessualità e calcio femminile esiste dalla notte dei tempi, ormai siamo nel 2020. Se è possibile anche nel calcio maschile? È molto più complicato, ma se qualche ragazzo se ne uscisse allo scoperto avrebbe un impatto fondamentale e sarebbe importantissimo".