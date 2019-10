Nicchi, la var room sarà una svolta

ROMA, 21 OTT - "La var room a Coverciano sarà una svolta per il calcio italiano": così Marcello Nicchi, presidente dell'associazione arbitri intervenuto a Radio anch'io sport. "Stiamo lavorando alla struttura. In Italia sappiamo che la burocrazia ci soffoca. Fossimo stati altrove ne avremmo già fatte cinque. Comunque ci lavoriamo e anche il presidente Gravina si sta impegnando insieme con noi. Con la sala var sarà anche più facile spiegare le decisioni. Faremo parlare gli artefici. Se noi siamo a Coverciano, in qualunque caso ci sia da spiegare un episodio, lo faremo in diretta". Quanto alla var nelle partite del campionato di Serie B, Nicchi ha detto: "noi siamo pronti, aspettiamo che lo sia anche la Lega. Mancano ancora le strutture, le telecamere. Quando ci sarà tutto, noi saremo pronti".