Tennis: Murray vince torneo Anversa

ROMA, 20 OTT - A inizio anno era stato a un passo dal ritiro: difficile continuare con il dolore all'anca. Adesso Andy Murray festeggia l'uscita dal tunnel con il ritorno alla vittoria di un torneo Atp che mancava da oltre due anni: ad Anversa il tennista britannico si lascia andare a un pianto di gioia per il titolo n.46 arrivato con il successo in rimonta su Stan Wawrinka: Murray va sotto di un set e di un break, ma non si arrende e vicino alla sconfitta, si rialza e chiude la finale in tre set con il punteggio di 3-6 6-4 6-4 in due ore e mezza di gioco. "Non se l'aspettava nessuno" le parole di Murray durante la cerimonia di premiazione, in cui il primo pensiero va a sua moglie Kim che a giorni partorirà il terzo figlio. A 282 giorni dall'intervento all'anca, che sembrava un addio al tennis, l'ex numero uno torna a fare festa, prendendosi l'European Open (torneo Atp 250) di Anversa. Ora Murray si fermerà per qualche settimana, tornando solo per indossare la maglia della Gran Bretagna nelle finali di Coppa Davis.