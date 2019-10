Mazzarri, meritavamo il pareggio

- UDINE, 20 OTT - C'è rammarico in casa Torino: "Avremmo dovuto portare a casa almeno un punto e invece l'abbiamo lasciato per strada", ha commentato il tecnico granata Walter Mazzarri. "Su questo campo non sarà facile per nessuna squadra. L'Udinese è la prima o una delle prime difese del campionato. Sono organizzati, forti fisicamente. Tanto merito dell'Udinese ma noi possiamo fare meglio" "La partenza è stata brutta - ha aggiunto -. Poi noi facevamo possesso palla e loro ci aspettavano. Erano ben organizzati, hanno giocatori forti; sapevamo che non sarebbe stato facile creare occasioni pulite. E' chiaro che non sono contento e avremmo potuto fare meglio. Ma bisogna essere maturi. Quando vedi che non è giornata, almeno non bisogna regalare il pallone agli avversari - ha proseguito facendo riferimento alla situazione che ha poi originato il gol-partita di Okaka -. Dispiace aver preso quel gol evitabile alla fine del primo tempo, con maggior pignoleria si poteva finire 0 a 0".