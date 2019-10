Udinese-Torino 1-0, Samp ferma la Roma

UDINE, 20 OTT - Basta un gol di Stefano Okaka all'Udinese per battere il Torino e raggiungere proprio i granata a quota 10 punti. L'ex romanista va a segno, di testa, sul finire del primo tempo, al 42'. La Sampdoria targata Claudio Ranieri ferma la Roma sullo 0-0 con i giallorossi che perdono Cristante prima e Kalinic poi per infortunio. Nainggolan e Faragò trascinano il cagliari al successo contro la Spal con i sardi che salgono a quota 14 punti in classifica e scavalcano la Roma.