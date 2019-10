Sassuolo-Inter, paracadutista in campo

REGGIO EMILIA, 20 OTT - Era da poco stato assegnato un calcio di rigore all'Inter nel corso della gara con il Sassuolo, quando è atterrato sul terreno nella zona di metà campo del Mapei Stadium un paracadutista. Con un tempismo quasi perfetto, a gioco fermo, l'uomo che indossava una maschera nerazzurra è stato immediatamente raggiunto da cinque inservienti che l'hanno accompagnato fuori dal campo. Il paracadutista non ha opposto resistenza. Increduli i giocatori in campo, mentre quelli del Sassuolo continuavano a protestare con l'arbitro Giacomelli per la concessione del rigore. Un siparietto che si è concluso con l'applauso dei divertiti spettatori presenti allo stadio di Reggio Emilia.