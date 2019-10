Juve-Lokomotiv,dirige greco Sidiropoulos

ROMA, 20 OTT - Sara l'arbitro greco Tasos Sidiropoulos a dirigere Juventus-Lokomotiv Mosa martedì prossimo ore 21 a Torino, match valido per la fase a gironi della Champions League (girone D). Per quanto riguarda invece l'Atalanta, anch'essa impegnata in Champions contro il Manchester City (partita in programma martedì 22 ottobre all'Ethiad Stadium ore 21) sarà l'israeliano Orel Grienfeld a dirigire la gara valida per il Girone C della fase a gironi della Champions League.