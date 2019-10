Moto:problemi tecnici frenano le Aprilia

ROMA, 20 OTT - Dopo una qualifica e un warm up disputati su un buon livello di prestazione, la gara giapponese di Aleix Espargarò è stata inficiata dalla mancanza di accelerazione, probabilmente a causa di un malfunzionamento ora al vaglio dei tecnici Aprilia. Il pilota catalano, che scattava dalla terza fila, è partito bene agganciandosi al gruppo dei primi 10 ma ha poi perso posizioni, riuscendo a rimanere in zona punti ma lontano dalle posizioni che meritava e che aveva dimostrato essere alla sua portata per tutto il weekend. Sorte avversa anche per il compagno di squadra Andrea Iannone, scivolato nel corso dell'ottavo giro mentre occupava la sedicesima posizione e mentre, girando su tempi incoraggianti, era in situazione di recupero. La caduta è stata generata da un problema tecnico, che ha ammutolito la sua RS-GP. "Questo è un momento difficile, sento il dovere di lanciare un messaggio soprattutto a noi stessi - afferma Massimo Rivola, Aprilia Racing Ceo - le aspettative per la gara erano alte''.