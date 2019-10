Milan:problema muscolare, Bonaventura ko

MILANO, 20 OTT - Per il suo debutto alla guida del Milan, Stefano Pioli deve fare a meno di Giacomo Bonaventura. Il centrocampista, fa sapere il club rossonero, è stato fermato da un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra e nella prossima settimana verrà effettuata una rivalutazione clinica con una risonanza magnetica. Bonaventura di conseguenza non è fra i 22 convocati per la partita di questa sera contro il Lecce, resi noti in mattinata dall'allenatore.