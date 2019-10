Il Real Madrid atterra, perde a Maiorca

ROMA, 19 OTT - Prima sconfitta stagionale per il Real Madrid nella Liga. Nella sfida serale valida per la 9/a giornata, la squadra guidata da Zinedine Zidane è stata battuta di misura (1-0) nell'Estadi de Son Moix dal Maiorca allenato da Vicente Moreno. Il gol che ha deciso il confronto è stato realizzato dopo 7' da Junior. I 'blancos' hanno chiuso la partita in 10 per l'espulsione di Odriozola decretata dall'arbitro Javier Rojas Alberola. Per effetto della sconfitta di stasera, il Real Madrid perde il primato a beneficio del Barcellona, oggi vittorioso in trasferta sul campo dell'Eibar per 3-0. Adesso in classifica i blaugrana hanno 19 punti, il Real 18 e il Granada 17. Nel prossimo turno non ci sarà il 'Clasico' nel Camp Nou, per il noto rinvio, le due squadre torneranno in campo nel turno infrasettimanale: il Barcellona martedì 29 ottobre in casa contro il Valladolid, il Real mercoledì 30 in casa contro il Leganes.