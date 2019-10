Premier: City vince in casa del Crystal

ROMA, 19 OTT - Importante successo del Manchester City (2-0) in casa del Crystal Palace, nella 9/a giornata della Premier League. A segno David Silva e Gabriel Jesus, entrambi nella ripresa. Il City martedì riceve l'Atalanta nel terzo turno di Champions League e la vittoria gli permette di restare in scia al Liverpool capolista, impegnato domani sul difficile campo del Manchester United. Vittorie anche per Leicester (2-1 al Burnley) e Chelsea (1-0 al Newcastle), al momento terze forze del campionato, in attesa di cosa farà lunedì l'Arsenal che può scavalcarle in caso di successo nella trasferta contro lo Sheffild United. Solo un pari per il Tottenham, fermato a Londra sull'1-1 dal Watford.