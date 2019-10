Borussia frena, il Wolfsburg lo aggancia

ROMA, 19 OTT - Il Borussia Moenchengladbach, prossimo avversario della Roma in Europa League, cade sul campo dell'altro Borussia, quello di Dortmund, e viene agganciato al vertice della classifica della Bundesliga (dopo 8 giornate) dal Wolfsburg, che oggi ha pareggiato a Lipsia per 1-1 (Werner-gol per i padroni di casa al 9' st e pari di Weghorst al 37' st per gli ospiti). Sul terreno del Signal Iduna Park, a Dortmund, è andato in scena il big-match che è stato deciso dal gol di Reus al 13' della ripresa. In classifica Borussia Moenchengladbach e Wolfsburg punti 16, mentre a 15 ci sono lo stesso Lipsia, il Borussia Dortmund e il Bayern Monaco che oggi non è riuscito ad andare oltre il 2-2 nella WWK Arena ad Augusta contro la squadra locale allenata da Martin Schmidt. Richter ha aperto le danze al 1', Lewandowski ha pareggiato al 14' e Gnabry ha portato avanti i bavaresi al 4' della ripresa. In pieno recupero, al 48', Finnbogason ha firmato il pari definitivo.