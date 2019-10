Spagna: Atletico Madrid-Valencia 1-1

ROMA, 19 OTT - L'Atletico Madrid non riesce a tenere il passo del Barcellona, oggi vittorioso sul campo dell'Eibar, e si fa imporre il pareggio (1-1) dal Valencia sul terreno del Wanda Metropolitano, nella 9/a partita della Liga. I 'Colchoneros' sono passati in vantaggio dopo 36' con un calcio di rigore di Diego Costa, ma sono stati raggiunti al 37' della ripresa da Dani Parejo su calcio di punizione. In classifica la squadra di Diego Simeone è quarta, con 16 punti (a -2 dal Real Madrid, che deve ancora giocare, e a -3 dal Barcellona), mentre il Valencia è sesto a 13 lunghezze, come Real Sociedad e Siviglia, che hanno un partita in meno.