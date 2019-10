Vela:Venice Ospitality,Golfo Trieste 2/o

ROMA, 19 OTT - La 6/a Venice Hospitality Challenge, sfida tra 14 equipaggi di maxiyacht ognuno abbinato ai più importanti hotel veneziani, si è conclusa nella città lagunare con un serrato testa a testa. La vittoria è andata agli sloveni di Way of Life: secondo posto da incorniciare per Francesca Clapcich con un equipaggio femminile internazionale del Maxi 90' Golfo di Trieste-Hilton Molino Stucky, formato da 15 veliste provenienti da sei nazioni alla loro seconda regata, dopo l'esordio ufficiale una settimana fa alla Barcolana. Al terzo posto si è classificato Idrusa di Paolo Montefusco. Claudio Demartis, ideatore del progetto Golfo di Trieste e general manager del team, afferma: "Bella regata con vento leggero, quindi complessa e con diversi momenti critici e capovolgimenti di fronte. Le ragazze hanno mantenuto il sangue freddo necessario. Abbiamo migliorato molto rispetto alla Barcolana". Domani alle 13 prenderà il via la XII edizione della Veleziana, con Golfo di Trieste al via.