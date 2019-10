Barça,tutto facile contro Eibar, è 0-3

ROMA, 19 OTT - Nessun problema in terra basca, sul campo dell'Eibar, per il Barcellona sceso in campo all'indomani della manifestazione che ha 'invaso' le strade di Barcellona in segno di protesta verso le dure condanne del Tribunal Supremo ai dodici leader indipendentisti della Catalogna. Messi e compagni, oggi in maglia gialla con banda blaugrana, hanno vinto per 3-0 con Griezmann che segna nel primo tempo e Messi e Suarez che colpiscono nella ripresa. In campo si è rivisto, schierato nell'undici titolare, quell'Umtiti che non giocava una partita ufficiale dalla gara contro il Getafe dello scorso 12 maggio. Mercoledì il Barça, che in Champions fa parte dello stesso girone dell'Inter, se la vedrà con lo Sparta Praga, e nel frattempo è provvisoriamente primo nella classifica della Liga.