Conte, su Esposito polemica inesistente

MILANO, 19 OTT - "Tanti parlano senza sapere. È una polemica inesistente". Lo ha detto il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, commentando la polemica sulla scelta di non concedere Sebastiano Esposito alla nazionale under 17 per i Mondiali di categoria. "È venuto qui Viscidi, il coordinatore delle nazionali giovanili, tre settimane fa, gli ho detto che ero felicissimo di mandarlo ai Mondiali - ha aggiunto durante la conferenza alla vigilia della gara con il Sassuolo -. Gli ho detto 'mi auguro solo non succeda niente', lui ha capito. Esposito è un prospetto importante per il futuro ma anche per il presente, lo stavo per far giocare contro il Barcellona. È assolutamente pronto. Nelle disgrazie ci sono opportunità quindi vediamo il bicchiere mezzo pieno".