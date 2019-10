Pioli, spero Milan mi stupisca col Lecce

MILANO, 19 OTT - "Cosa mi ha stupito in questi primi dieci giorni al Milan? Spero in realtà che sia il Milan a stupirmi contro il Lecce". Lo dice il neo allenatore rossonero, Stefano Pioli, al debutto domani sera, in casa contro i pugliesi. "Ho trovato una squadra curiosa - aggiunge Pioli -, disponibile e attenta. Vorrei vedere domani un atteggiamento generoso, determinato e intenso. Attendo risposte positive, so che non potremo essere perfetti sull'organizzazione perché in pochi giorni non si può cambiare una squadra ma le idee di gioco ci saranno".