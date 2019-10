Allerta meteo, resta in dubbio Samp-Roma

GENOVA, 19 OTT - L'allerta meteo arancione proclamata per domani su Genova mette in forse lo svolgimento di Sampdoria-Roma. Al momento non è stata presa alcuna decisione. La situazione verrà riesaminata nel pomeriggio quando verranno analizzati nuovi bollettini meteo dai tecnici del Coc (Centro operativo comunale). Non è escluso che la decisione se far giocare la partita o meno possa essere presa domani mattina.