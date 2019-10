Gp Giappone: pole di Marini in Moto2

ROMA, 19 OTT - E' di Luca Marini la pole position del Gp del Giappone classe Moto2. Il pilota dello Sky Racing Team, vincitore dell'ultima gara, in Thailandia, ha fatto segnare il tempo di 2'00''985 su pista umida. Avrà al suo fianco in prima fila lo spagnolo Augusto Fernandez, staccato di oltre un secondo, e un altro marchigiano, Lorenzo Baldassarri. Subito dietro, col quarto tempo, il leader del mondiale, Alex Marquez, e col quinto lo spagnolo Jorge Navarro, ancora in corsa come lo stesso Fernandez per contendere il titolo a Marquez jr. Anche in Moto3 c'è un italiano davanti a tutti nelle qualifiche sul circuito di Motegi, dominate dalle Honda. E' Niccolò Antonelli, che al ritorno in pista dopo l'infortunio - con doppia frattura - subito a Misano conquista la terza pole della stagione con il tempo di 2'09''293. In prima fila ci saranno anche lo spagnolo Alonso Lopez, autore del secondo tempo, e il giapponese Tatsuki Suzuki. Sesta posizione per il leader del mondiale, Lorenzo Dalla Porta.