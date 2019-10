Zanetti, Conte sta facendo ottimo lavoro

PAVIA, 18 OTT - "Antonio Conte sta facendo un grande lavoro all'Inter. Sono convinto che ci porterà a ottimi risultati". Lo ha dichiarato Javier Zanetti, vicepresidente nerazzurro, intervenendo questa sera nell'Aula Magna dell'Università di Pavia all'incontro 'Credenti in gioco' organizzato dalla Diocesi. "In campo io e Antonio eravamo avversari, non nemici - ha sottolineato Zanetti -. Adesso che l'ho conosciuto personalmente, ho avuto modo di apprezzarne la sua grande cultura del lavoro, oltre alla competenza e all'esperienza ben conosciute e apprezzate. E' un grandissimo professionista e sta costruendo una squadra con la mentalità giusta: speriamo davvero di iniziare con lui un percorso vincente".