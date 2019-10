Golf: Open Francia,Coetzee-Colsaerts 1/i

ROMA, 18 OTT - Nell'Open di Francia George Coetzee rimane in testa alla classifica non più con Ryan Fox ma con Nicolas Colsaerts. A Guyancourt, nel torneo dell'European Tour, a metà gara il sudafricano e il belga condividono la leadership con 133 (-9). l Le Golf National, teatro della Ryder Cup 2018, continua l'ottimo momento di forma di Kurt Kitayama. L'americano, con uno score di 134 (-8), tallona i due leader e punta al sorpasso. Tra gli azzurri Renato Paratore è invece rimasto al 25/o posto (141, -1), mentre Lorenzo Gagli è 67/o (145, +3). Niente da fare per Edoardo Molinari, 93/o con 148 (+6), e Guido Migliozzi, 111/o con 154 (+12), entrambi eliminati.