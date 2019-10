Cina: a Cannavaro 'derby' con Donadoni

ROMA, 18 OTT - Fabio Cannavaro batte Roberto Donadoni. E' successo in Cina, dove il Guangzhou Evergrande allenato dal campione del mondo 2006 ha vinto per 3-2, in una partita di campionato, sul campo del Shenzhenshi Zuqiu Julebu che è guidato dall'ex milanista vicecampione del mondo nel 1994. A decidere il match sono state la doppietta del bomber brasiliano naturalizzato cinese Elkeson e la rete dell'ex Barcellona Paulinho, mentre allo Shenzhenshi non sono bastati i due gol segnati da John Mary, attaccante del Camerun entrato nel corso del match. Con questo risultato la formazione di Cannavaro consolida il primato in classifica nella Super League, con 4 punti di vantaggio sul Beijing Guoan, mentre lo Shenzhenshi di Donadoni rimane al penultimo posto in classifica.