Calcio: Mihajlovic è partito per Torino

BOLOGNA, 18 OTT - Sinisa Mihajlovic è partito per Torino, dove domani il suo Bologna se la vedrà con la Juventus. Il tecnico serbo, dimesso martedì 8 ottobre dall'Ospedale Sant'Orsola di Bologna dopo il secondo ciclo di chemioterapia, ieri e oggi ha diretto gli allenamenti sul campo del suo Bologna, riprendendo possesso del suo ufficio a Casteldebole, dove mancava dal 29 agosto. Nel pomeriggio, alle 16.10, è salito su un'auto privata alla volta di Torino, dove la squadra lo raggiungerà in serata, per il ritiro pre partita: con lui il vice Tanjga, che avrebbe dovuto presenziare alla conferenza stampa pre partita, ma ha preferito accompagnarlo. Un'unica incognita separa Mihajlovic dalla certezza di essere in panchina domani sera (fischio d'inizio alle 20.45): il meteo. Acqua e bassa temperatura potrebbero costringerlo ad assistere al match da un box privato o dall'albergo: ma se il tempo reggerà, l'allenatore sarà al fianco della sua squadra.