Sport e salute: Spadafora, basta rinvii

ROMA, 18 OTT - "Ci siamo impegnati a chiudere il contratto di servizio tra Coni e Sport e Salute, il mio auspicio è che non ci siano ulteriori rinvii visto che doveva essere chiuso già entro il 30 settembre scorso". È l'avvertimento del ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora. "Stiamo lavorando come ministero, nel rispetto della piena autonomia che riconosciamo al Coni, sollecitando e favorendo un confronto e un dialogo tra le parti affinché si arrivi a un risultato soddisfacente per tutti", ha aggiunto il ministro. Il quale, facendo riferimento alla richiesta di distaccamento di parte del personale di Sport e Salute al Coni, ha chiarito: "Abbiamo chiesto un parere ufficiale all'Avvocatura generale dello Stato che dovrebbe arrivare entro lunedì. Sarà un parere che ispirerà molto anche la nostra azione. Anche quello aiuterà molto la trattativa".