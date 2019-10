Sarri "Danilo e Ramsey in gruppo"

TORINO, 18 OTT - "Sono rientrati in gruppo Danilo e, ieri, Ramsey. Per Douglas Costa e De Sciglio le notizie sono confortanti, ma non c'è stato ancora nessun rientro in gruppo". Maurizio Sarri fa il punto sugli infortunati della Juventus alla vigilia della ripresa del campionato, che vedrà i campioni d'Italia impegnati in casa contro il Bologna.