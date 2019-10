Sabelli:per 2019 risorse con metodo Coni

ROMA, 18 OTT - "Abbiamo mantenuto il modello del Coni non perché riteniamo che sia da confermare completamente, ma perché l'anno prossimo ci sono le Olimpiadi e in vista dell'anno olimpico si può tenere questo tipo di meccanismo. Inizieremo a muoverci in linea coerente con la riforma dal 2020 in avanti". Lo ha detto il presidente e ad di Sport e Salute, Rocco Sabelli, annunciando la ripartizione dei 60 milioni di euro extra da destinare alle federazioni per il 2019. "Il modello usato dal Coni dal 2016/17 - specifica Sabelli in conferenza stampa a Palazzo Chigi - assegna l'80% allo sport di alto livello e il 20% allo sport di base. Dell'80% di alto livello, il 90% va alle federazioni olimpiche e il 10% non olimpiche. Per definizione è molto coerente con la natura del Coni, che punta tutto sull'alto livello".