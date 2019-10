Alonso, ritorno in F1 non impossibile

ROMA, 18 OTT - "Non vedo impossibile il mio ritorno in F1": ad aprire la porta ad un clamoroso rientro nel circus è Fernando Alonso che parla della sua nuova vita di pilota nell'endurance e della possibile partecipazione alla prossima Dakar (che si disputerà a gennaio in Arabia Saudita) con la Toyota Gazoo Racing, sebbene manchino ancora conferme ufficiali: sarebbe comunque, ha spiegati il due colte iridato di F1, "la sfida più difficile della mia carriera sportiva". Anche se la Formula Uno resta nel suo cuore, avendoci corso per 17 stagioni: "So che ogni anno che passa (il ritorno) sarà più difficile, perché comincio ad avere un'età, ma non vedo un ritorno in F1 impossibile, perché ho avuto tempo di respirare, ho lasciato riposare la testa e posso tornare con la mente più rilassata e per divertirsi, qualcosa che negli ultimi anni è stato difficile per me", ha aggiunto.