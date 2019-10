CJ Cup, Thomas in testa, Koepka crolla

ROMA, 18 OTT - La leadership di Justin Thomas, il crollo di Brooks Koepka, la risalita di Jordan Spieth. Questi i primi verdetti del "The CJ Cup @ Nine Bridges", sesto torneo 2019-2020 del PGA Tour. A Jeju Island (Corea del Sud) Thomas (numero 5 mondiale), con un parziale show di 63 (-9) su un totale di 131 (-13), è volato al comando della classifica. Prova bogey free, caratterizzata da 9 birdie, per il 26enne di Louisville che, a metà gara, vanta due colpi di vantaggio sul sudcoreano Byeong Hun An (in testa dopo il primo round) e sul naturalizzato neozelandese Danny Lee, entrambi 2/i con 133 (-11). Mentre Spieth, al debutto stagionale, è 4/o (135, -9). Stesso score per l'argentino Emiliano Grillo. Brutto stop per Brooks Koepka. Il leader mondiale è scivolato dalla 15/a alla 51/a posizione (144, par) perdendo così ogni chance di vittoria. Nessuna possibilità neanche per Sergio Garcia, solo 46/o (143, -1).