Svolta Molinari, azzurro cambia caddie

ROMA, 18 OTT - Francesco Molinari cambia caddie: dopo quattro stagioni di successi, con il 2018 come anno d'oro, il campione italiano ha annunciato la separazione da Pello Iguaran. "Sono state quasi quattro stagioni - l'annuncio di Molinari - di emozioni incredibili e lavoro davvero produttivo, ma sfortunatamente le relazioni a volte non finiscono come tutti vorremmo". Jason Hempleman sarà il sostituto dello spagnolo Iguaran fino al termine della stagione mentre nel 2020 il caddie di Molinari sarà Mark Fulcher, tra gli artefici dei trionfi di Justin Rose. In undici anni i due hanno vinto otto volte sul PGA Tour, lo US Open 2013, la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Rio 2016 e la FedEx Cup 2018. Con Rose salito anche al primo posto nel ranking mondiale (ora è settimo). Dopo l'operazione al cuore, che lo aveva costretto a interrompere la collaborazione col britannico, Fulcher è pronto a tornare sul green.