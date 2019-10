Eurolega, Panathinaikos-Milano 78-79

MILANO, 17 OTT - Due tiri liberi di un Moraschini determinante nel finale e l'arcobaleno di Calathes sputato dal ferro permettono all'Olimpia Milano di sbancare la mitica Oaka di Atene e battere il Panathinaikos (79-78). È una vittoria che ridà fiducia all'Ax, reduce dalla sconfitta in campionato contro Brindisi, e la rilancia nella classifica di Eurolega (2-1). È un successo prezioso, gagliardo, di grinta contro un avversario ambizioso, in cui ogni giocatore mette un mattoncino prezioso: Micov è il faro con 18 punti, Scola il totem (17 e 9 rimbalzi) e Roll il cecchino dall'arco (16 con 4/7 da 3). Ma le statistiche non sono tutto: il cambio con cui Biligha difende sull'ultima azione è di una squadra già mentalizzata per saper soffrire, come piace a Messina, nonostante il deludente avvio in Serie A. Alla fine, però, la differenza nel basket la fa sempre il tiro: quello del Panathinaikos da 3 non entra mai (3/20), quello di Milano è invece una sentenza (14/26).