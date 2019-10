Milenkovic,con Ribery mentalità vincente

FIRENZE, 17 OTT - "E' presto per parlare di Europa anche se ovviamente sarebbe bello conquistarla già quest'anno - ha detto il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic - Come però è stato detto un po' da tutti a inizio stagione abbiamo bisogno di tempo. Le recenti vittorie comunque ci hanno trasmesso forza e ci stanno aiutando a migliorare. Si sta rivelando importante sentire così vicina la proprietà, ci aiuta a sentirci ancora più forti". Inevitabile poi un pensiero su Ribéry: "L'arrivo di un campione come lui ha portato una mentalità vincente, la sua parola ha grande peso nello spogliatoio e con la sua esperienza aiuta tanto noi giovani. E' uno a cui piace tanto scherzare, ma quando si tratta di lavorare è serissimo, un vero professionista".