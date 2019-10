Mané: Perché dovrei volere 10 Ferrari?

ROMA, 17 OTT - Sadio Mané, protagonista di un ottimo inizio di stagione con la maglia del Liverpool, ha parlato con Teledakar delle proprie origini e spiegato "perché dovrei volere 10 Ferrari, 20 orologi con diamanti e due aerei? Cosa faranno questi oggetti per me e per il mondo?". "Ho avuto fame, ho lavorato nei campi - ha aggiunto -, sono sopravvissuto a tempi difficili, ho giocato a piedi nudi e non sono andato a scuola. Oggi, con quello che guadagno, posso aiutare le persone". In particolare l'attaccante del Liverpool ha spiegato di aver fatto "costruire scuole e uno stadio". "Inoltre forniamo vestiti, scarpe e cibo alle persone in condizioni di estrema povertà - ha aggiunto -. Poi do 70 euro al mese a tutte le persone di una regione molto povera del Senegal, per contribuire alla loro economia familiare".