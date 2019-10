Problemi alla schiena, Fognini già fuori

ROMA, 17 OTT - Fabio Fognini è stato eliminato negli ottavi di finale del torneo di Stoccolma. Il tennista di Arma di Taggia, numero 12 del ranking mondiale e prima testa di serie, è stato battuto all'esordio con un doppio 6-1 dal serbo Janko Tipsarevic, numero 251 Atp. Fognini ha accusato un problema alla schiena che ne ha condizionato l'intero match: un guaio in vista del rush finale della stagione, in cui sarà chiamato a giocarsi un posto alle ATP Finals. Fuori anche altri due italiani. Stefano Travaglia, 27enne di Ascoli Piceno e numero 83 del ranking, è stato eliminato dal giapponese Yuichi Sugita, numero 129 Atp. Travaglia ha ceduto 7-6(6), 6-4 in poco più di un'ora e tre quarti di partita. Gianluca Mager (n.124)di Sanremo, ha ceduto 6-3, 7-6(2) in poco meno di un'ora e mezza allo spagnolo Pablo Carreno Busta, numero 35 del ranking e 5 del seeding.