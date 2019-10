Federer, nel 2020 gioco al Roland Garros

ROMA, 17 OTT - Prima l'ok alle Olimpiadi di Tokyo, ora il sì al Roland Garros. Roger Federer svela i piani per il 2020: "Farò Roland Garros, Halle, Wimbledon e Olimpiadi" ha anticipato il campione svizzero in un'intervista alla Cnn, sottolineando che "probabilmente non giocherò molto su terra battuta prima di Parigi". Federer, che il prossimo anno di candeline ne spegnerà 39, ha spiegato che non sarà una stagione troppo densa: "Ho bisogno di stare un po' lontano dal tennis e trascorrere del tempo con la mia famiglia. Anche noi dobbiamo prenderci delle pause". Tra i tornei su cui ancora non ha sciolto la riserva ci sono Cincinnati e gli Us Open, a cui però dovrebbe partecipare. L'anno si CNN, lo svizzero sarà al via a "Roland Garros, Halle, Wimbledon, i Giochi Olimpici e probabilmente a Cincinnati e US Open". L'anno nuovo per Federer si aprirà con gli Australian Open, primo obiettivo della stagione.