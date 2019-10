Serie B: arbitri

(ansa) - ROMA, 17 OTT - Le designazioni arbitrali per le partite del campionato di calcio di Serie B, valide per l'8/a giornata in programma sabato alle 15: Cittadella-Cosenza, Robilotta di Sala Consilina (domani h21); Entella-Trapani, Rapuano di Rimini; Juve Stabia-Pordenone, Abbattista di Molfetta; Pescara-Spezia, Massimi di Termoli; Venezia-Salernitana, Amabile di Vicenza; Benevento-Perugia, Marinelli di Tivoli (h18); Chievo-Ascoli, Dionisi di L'Aquila (domenica h15); Pisa-Crotone, Minelli di Varese (domenica h15); Empoli-Cremonese, Volpi di Arezzo (domenica h21); Frosinone-Livorno, Pezzuto di Lecce (lunedì h21).