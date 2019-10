Atp Mosca, Fabbiano fuori al debutto

ROMA, 16 OTT - Esordio amaro per Thomas Fabbiano nel torneo "VTB Kremlin Cup", ATP 250 che si sta disputando sul veloce indoor di Mosca. Il 30enne di San Giorgio Ionico, n.89 del ranking, è stato battuto 6-3 6-4 dal bielorusso Egor Gerasimov, n.98 Atp e proveniente dalle qualificazioni. Il torneo registra intanto il forfait dell'ultim'ora della prima testa di serie, il russo Daniil Medvedev, n.4 Atp, reduce dal trionfo nel '1000' di Shanghai: al suo posto in tabellone il serbo Nikola Milojevic, numero 164 Atp, ripescato come lucky loser e doppiamente fortunato perché debutterà direttamente al secondo turno.