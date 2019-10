Inter: Sanchez operato, stop di 2-3 mesi

MILANO, 16 OTT - Alexis Sanchez si è operato alla caviglia sinistra e l'intervento è perfettamente riuscito. Lo rende noto l'Inter in un comunicato in cui spiega che il consulto del professor Ramon Cugat, a Barcellona, ha confermato la diagnosi di lussazione e si è deciso per una plastica dei tendini peronei. Sarà quindi un lungo stop per Sanchez, di circa due o tre mesi.